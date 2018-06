Herstellings- en bestrijkingswerken wegennet 22 juni 2018

Volgende week van dinsdag 26 tot donderdag 28 juni worden er mits goede weersomstandigheden herstellings- en bestrijkingswerken uitgevoerd in de stad.





Op basis van de huidige toestand waarin de straten zich bevinden, de gebruiksintensiteit en het beschikbare budget werden elf straten geselecteerd: Heikant, Ven, Leerlooierstraat, Zandstraat, Kerkbosstraat, Kleine Kerkbosstraat, Smele, Korte Smele, Hees, Rodenrijt en Oude baan. Bedoeling van de stad is om stelselmatig alle wegen op het grondgebied van Hamont-Achel aan bod te laten komen. Straten die nu buiten de selectie vallen, staan in de toekomst dus nog op de planning. Omdat er straat per straat wordt gewerkt, blijft de hinder voor inwoners beperkt. Het kan echter wel gebeuren dat een straat deels afgesloten wordt en je gedurende enkele uren enkel te voet - en niet met de wagen - tot aan je woning kan.





(BVDH)