Herbestemming Laathoeve één van vele projecten Grensgebied 20 februari 2018

Vorige week tekenden de Belgische gemeenten Hamont-Achel en Bocholt samen met de Nederlandse gemeenten Weert en Cranendonck en de drie betrokken provincies een samenwerkingsovereenkomst. Uit de Projectkaart die in intussen online staat, blijkt welke projecten er exact op de agenda staat. Zo wil de Stad Hamont-Achel de beschermde Laathoeve in Hamont-Achel aankopen om het verval tegen te gaan.

De 14e-eeuwse Laathoeve aan de Beverbeek heeft een hele historie en was nog ooit een verbindingsplaats voor koetsen en postkoeriers. Momenteel is de hoeve een boerderij, bewoond door een boer en zijn moeder. Het historisch landschap in de omgeving is eigendom van de KU Leuven. De hoeve zelf is beschermd als monument en het erf en omgeving zijn beschermd dorpszicht. Helaas is de schuur erg in verval en zo is het waardevolste gebouw van de stad in gevaar. De stad wil er dan ook een educatieve en toeristische project van maken. Erfgoed Vlaanderen zal als partner fungeren, maar over een termijn of kostenplaatje is nog niets bekend.





Bij de 43 projecten van het Grensgebied De Kempen zitten nog opvallende plannen. Zo wil Hamont-Achel van het Engels park aan de Achelse Kluis een trekpleister maken in het natuurgrenspark 'De Groote Heide'. Een grote onderhoudsbeurt dringt zich op. Ook de studie en heraanleg van de kloostertuin van de zusters Ursulinen is een agendapunt. In Bocholt wil men de waterplassen, die na enkele jaren van zandontginning zijn ontstaan, gebruiken voor de aanleg van wandel- en fietsroutes, maar ook watersport en mountainbike moeten hier een plaats krijgen. De Willemsroute, die via Bocholt en Hasselt naar Maastricht zal lopen, moet dan weer een pleziervaarroute worden die een alternatief vormt voor het Juliakanaal en de Maas. Aan de oevers is men trouwens bezig om een KMO-zone te ontwikkelen. Zoals eerder al bekend werd gemaakt wil men ten slotte de historiek van de Bocholtergraven op de grens met Weert ook opnieuw naar het publiek brengen. (BVDH)