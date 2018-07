Heraanleg van kruispunt met Haag begint volgende week 31 juli 2018

Volgende week beginnen de werken op de Hamonterweg en de Bosstraat opnieuw. Er wordt dan begonnen met de heraanleg van het kruispunt met de Haag. Het volledige kruispunt tot aan de spoorwegovergang krijgt de komende weken een nieuwe wegopbouw. Tijdens de heraanleg is er geen autoverkeer mogelijk op dit kruispunt. Voor fietsers voorziet de stad wel een veilige doorgang over het kruispunt langs de werfzone. Het kruispunt van de Hamonterweg met Hoek en Geuskens werd van midden mei tot net voor het bouwverlof reeds onder handen genomen. Ondergronds werd een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Het kruispunt zelf kreeg een nieuwe wegopbouw en is uitgerust met een middenberm. Zo kan het verkeer dat uit de zijstraten Geuskens en Hoek komt, straks veiliger de Hamonterweg op rijden. Naar verwachting is deze volledige zone midden september klaar. De rioleringswerken schuiven dan door naar de Bosstraat, waar nu de nutsmaatschappijen nog bezig zijn met hun verplaatsingswerken. In totaal zal de uitvoering van het project ongeveer 20 maanden duren en tegen het voorjaar van 2019 afgerond zijn.





Het project is een samenwerking tussen de gemeenten Hamont-Achel en Neerpelt, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer. (BVDH)