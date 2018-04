Hamonterweg twee dagen afgesloten 04 april 2018

Op 9 en 10 april wordt een deel van de Hamonterweg afgesloten. Dit omdat er dan twee doorsteken onder de rijweg worden aangelegd voor nutsleidingen. Het verkeer rijdt om via Geuskens en de Lillerheidestraat. Op 10 april 's avonds wordt de weg weer opengesteld en kan het verkeer weer gewoon rechtdoor over de Hamonterweg rijden. De nutswerken vorderen overigens goed. Tussen de spoorweg en rotonde zijn alle kabels en leidingen inmiddels verplaatst. Momenteel werkt men in de zone tussen de rotonde en het kruispunt met Geuskens en Hoek. (BVDH)