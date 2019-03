Hamont-Achels staalconstructiebedrijf zorgt voor stuntwerk op Antwerpse Singel Birger Vandael

05 maart 2019

15u43 0 Hamont-Achel In de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 maart zal staalconstructiebedrijf CSM uit Hamont-Achel stuntwerk uitvoeren aan kantorencomplex Post X over de Antwerpse Singel. Daar zullen medewerkers immers een brugdeel van 44 meter lang en 4 meter breed monteren. Dit brugdeel weegt maar liefst 54 ton!

Er zal vrijdag gebruik worden gemaakt van twee telescoopkranen met elk een hefcapaciteit van 250 ton. Vanaf 22 uur zal de Singel in de buurt van Post X voor het verkeer worden afgesloten. Het totale transport heeft een lengte van bijna 50 meter en wordt rond middernacht op de eindbestemming verwacht. Donderdagnacht zal het brugdeel al vertrekken bij de werkplaatsen van CSM in Hamont-Achel en via Nederland naar Antwerpen worden overgebracht.

Origami

Het ontwerp van de stalen brug, gemaakt door Ney & Partners, is gebaseerd op Origami vouwkunst en moet de mensen vanaf Berchem station via een trap vanaf het Ryckaertplein een toegang verlenen tot de nieuwe kantoorgebouwen van Post X. Deze gebouwen werden ontworpen door de architecten Stéphane Beel en Jaspers-Eyers. De totale ontwikkeling van het project is in handen van Iret Development.

In maart 2018 werden de eerste delen van de voetgangersbrug al gemonteerd. Dit gebeurde ruim op voorhand omdat deze geïntegreerd werden in het gebouw. Het nieuwe brugdeel zal ter plekke aan de reeds aanwezige brugdelen worden gelast. De uiteindelijke lengte van de brug zal dan 110 meter bedragen. Het einde van de werkzaamheden is gepland voor mei 2019.