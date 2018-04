Hamont-Achelaars gratis naar EMJ 11 april 2018

02u32 0 Hamont-Achel In Neerpelt is men volop bezig met de voorbereidingen van de 66ste editie van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd (EMJ). Het evenement vindt plaats van 27 april tot en met 2 mei en belooft dit jaar vooral op vocaal vlak een uitzonderlijke editie te worden.

Meer dan tachtig jeugdige zangverenigingen uit heel de wereld zullen enkele kinder- en jeugdkoren vervoegen. Eerder werd al aangekondigd dat iedereen uit Neerpelt gratis naar het EMJ zal kunnen gaan. Ook de stad Hamont-Achel stelt naar goede gewoonte gratis buttons ter beschikking voor haar inwoners, zodat je kosteloos de juryconcerten kan bijwonen.





Op 29 april vinden ook enkele concerten plaats in het Michielshof in Achel. Op vertoon van een identiteitskaart kan je bij het Uitpunt in Hamont of Achel een button bekomen, de voorraad is beperkt.





(BVDH)