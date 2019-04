Hamont-Achelaars: ga gratis naar juryconcerten EMJ BVDH

02 april 2019

Binnen een maand start het 67ste Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Pelt. Van 3 tot en met 6 mei zullen maar liefst 4.000 muzikanten en een honderdtal jeugdensembles voor een instrumentale editie zorgen. Inwoners van Hamont-Achel mogen naar goede gewoonte hun gratis toegangsbutton afhalen bij het UiTpunt in Hamont of in Achel. Dat gaat vanaf woensdag 3 april. Je moet wel je identiteitskaart eventjes meenemen. Zo kan je de verschillende juryconcerten — waarvan er ook enkele in het Michielshof plaatsvinden — kosteloos bijwonen.