Hamont-Achel valt in prijzen bij finale 'Groene-Lente'-wedstrijd 02u27 0 Foto Birger Vandael

Eind december vond in De Posthoorn de finale van de Groene-Lente wedstrijd plaats. Hamont-Achel gaf er haar titel van Groen- en Bloemenstad door aan Beveren, maar wist als gaststad ook maar liefst twee podiumplaatsen en het VMM-label 'Waterproof' in de wacht te slepen. Bovendien ontving de stad als Gemeente in Bloei dit jaar voor het eerst maar liefst drie bloemsymbolen, het hoogste aantal mogelijk. "Ik ben heel trots op wat er allemaal gerealiseerd wordt in ons stadje. Hiervoor mogen we rekenen op de inzet van vele medewerkers, maar ook de inwoners zelf dragen hierin hun steentje bij. Denk maar aan de enthousiaste deelname aan de actie 'Doe zoals je buur, hang bloemen aan de muur' waarbij heel wat gevels en voortuintjes afgelopen zomer letterlijk in de bloemetjes werden gezet", vertelde een tevreden burgemeester Theo Schuurmans (CD&V).





(BVDH)