HA For Life levert 21.508,47 euro op 02u59 1 Ria Broers-Bergs Jakob Beks (rechts) bekijkt het racket van Elise Mertens. De tennisster amuseert zich kostelijk. Hamont-Achel Een prachtige editie van HA For Life, een grote veiling met bijhorende slotavond, heeft in totaal maar liefst 21.508,47 euro opgebracht voor de Warmste Week. Zaterdag zal de organisatie dit bedrag in Wachtebeke gaan binnen brengen. De opbrengst gaat naar de vzw Menno's Droom.

Dankzij HA For Life waren er verschillende veilingen in Hamont-Achel voor het goede doel. De muzikale slothappening in De Posthoorn werd georganiseerd op vrijdag 15 december. Voor de actie werden verschillende unieke spulletjes geveild. Drummer Mario Goossens van Triggerfinger gaf bijvoorbeeld zijn gepersonaliseerde en gesigneerde drumstokken aan de actie. Ook het tennistalent Elise Mertens veilde haar tennisracket en accessoires. Ze kwam daarvoor zelf naar De Posthoorn. En Jakob Beks, bekend als Bernard Theofiel Waterslaeghers uit FC De Kampioenen, schonk de volledige stripreeks van De Kampioenen aan het goede doel. De albums waarin hij zelf voorkomt, kregen een extra handtekening. "We kozen voor een goed doel met een breed draagvlak, zodat veel mensen zich betrokken zouden voelen. Menno's Droom organiseert vakanties voor gezinnen waarvan het kind vecht tegen kanker. Geert Van Der Aelst, die ook in de organisatie zit, heeft een vakantieverblijf waar de vzw al een keer één van deze vakanties heeft gehouden. Vandaar de link. Bovendien is het een jonge vzw die de aandacht en het geld goed kunnen gebruiken. Met de opbrengst kunnen zij nog meer gezinnen een beetje hoop en ontspanning geven in bange dagen", klinkt het bij de initiatiefnemers. (BVDH)