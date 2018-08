Grensoverschrijdende fietsdagen 01 augustus 2018

Dit weekend is het weer tijd voor de traditionele grensoverschrijdende fietsdagen, bedoeld voor recreatieve fietsers en gezinnen. Deelnemers kunnen aan de hand van pijlen tochten van vijftig kilometer volgen. Deze gaan hoofdzakelijk over autoluwe wegen. Halverwege is er een pauzeplaats waar een versnapering wordt voorzien. Wie twee dagen na elkaar komt, mag deelnemen aan de grote tombola waarvan de trekking zondagavond om 18 uur plaatsvindt in 't Forum te Hamont. Starten en inschrijven kan ook op deze locatie vanaf 9 uur, zowel op zaterdag als zondag. De inschrijving bedraagt 2,50 euro. Op zaterdag kan men tot 16 uur vertrekken, op zondag tot 15 uur.





(BVDH)