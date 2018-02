Grensgebied De Kempen werkt aan 43 projecten 08 februari 2018

02u40 0 Hamont-Achel Gisteren ondertekenden de Belgische gemeenten Hamont-Achel en Bocholt samen met de Nederlandse gemeenten Weert en Cranendonck en de provincies Limburg (België), Limburg (Nederland) en Noord-Brabant (Nederland) een samenwerkingsovereenkomst.

De bedoeling van de samenwerking is om het grensgebied meer identiteit te geven. De inwoners moeten duidelijk weten wat er gebeurt. "Hamont-Achel is een charmante, maar kleine gemeente en door ons te groeperen kunnen we veel gemakkelijker de aandacht trekken van Brussel. Op die manier kunnen we geld binnen halen om de streek te ontwikkelen op vlak van natuur en economie", legt burgemeester van Hamont-Achel Theo Schuurmans uit.





Stedengouwkundige Imke Mulders bracht het grensgebied in beeld. Ze schetste hoe het gebied de afgelopen jaren hertekend werd door de komst van een kanaal en een spoorlijn. "Op vlak van verkeersontwikkeling rond de A2 en ook qua natuur liggen er nog veel mogelijkheden. Ik zie twaalf parels in de regio, met onder meer brouwerij Martens en het Smeetshof in Bocholt. Hierrond willen we een fietsroutenetwerk ontwikkelen om meer toeristen aan te trekken." In het grensgebied staan er 43 projecten op de agenda. Eén ervan is de ontwikkeling van De Bocholter Graven. "Dit is een verdedigingswal uit het verleden die gelegen is op de grens. We kunnen hier nu met verschillende actoren samenwerken om dit terug te brengen. Het is een voorbeeld van een kleinschalig project waar we iets goed van kunnen maken", zegt burgemeester van Bocholt Stijn Van Baelen. Ook een fietsbrug aan de Zuid-Willemsvaart en een oversteekplaats voor dieren zouden op de agenda staan. De instapkosten per gemeente bedragen 10.000 euro. (BVDH)