Gratis aha!-jaarabonnementen verstopt 04 mei 2018

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het UiTpunt ook dit jaar weer een heuse zoektocht doorheen de stad, met als inzet gouden tickets. Deze leveren een gratis aha!-jaarabonnement op. Elke week lost de stad een tip over de precieze vindplaats. "Met het oog op het 10-jarig bestaan van aha! kent de wedstrijd deze keer een extra dimensie. Veel mag ik er nog niet over vertellen, maar ik raad alvast iedereen aan om deel te nemen", licht schepen van cultuur Rudi Boonen (CD&V) een tipje van de sluier. Op het aha!-programma staan onder meer kleppers als Stan van Samang, The Scabs en Otto-Jan Ham.





(BVDH)