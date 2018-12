Gezin met twee zieke kindjes na de moeilijke maanden in het ziekenhuis: “Oudejaar vieren we samen, met de camper aan zee” Birger Vandael

31 december 2018

10u58 0 Hamont-Achel Het zijn geen gemakkelijke maanden geweest voor het gezin van Wendy Vandamme en haar man Filip Coutereel uit Hamont-Achel. De afgelopen maanden zat ze met twee van de vier kindjes bijna voortdurend in het ziekenhuis. Nog niet alle kommer en kwel is achter de rug, maar met de feestdagen zitten ze wel waar ze moeten zijn: met z’n allen rond de kerstboom en de feesttafel.

He koppel heeft met Kayden een zoontje van ruim twee maanden oud. “Toen hij ongeveer vier weken oud was, begon hij te niezen. Alle kindjes kunnen dit natuurlijk voorhebben en het is de natuur, maar bij hem ging het gepaard met hevige hoestbuien. We hebben op doktersadvies de aerosol opgestart maar er was na een week eigenlijk nauwelijks beterschap. Vervolgens gingen we opnieuw op controle en toen werden neusdruppels en een neusspoeling voorgeschreven. Nog eens twee dagen later moesten we naar de spoed omwille van zuurstofgesprek.”

Organen omgekeerd

In de spoed werden foto’s gemaakt en daaruit bleek dat Kayden zware bronchitis had en ook leed aan ‘situs inversus’. Dat is een zeldzame verstoring waarbij de organen in het lichaam omgekeerd zitten. Dit komt voor bij minder dan 1 op 10.000 mensen. “Voor verder onderzoek trokken we naar het UZ Leuven waar we verschillende keren moesten passeren. Na vier dagen mocht hij wel het ziekenhuis verlaten.”

Daarmee was de periode van miserie voor de familie niet voorbij. “We waren nauwelijks thuis toen ook Jaylnn, onze dochter van bijna twee jaar, ziek bleek te zijn. Opgeteld verbleef ik met mijn twee kleinste kindjes twaalf dagen op rij in isolatie op het ziekenhuis”, zucht Wendy. “Het was zelfs niet toegestaan om even naar de speelkamer te gaan of zelfs maar op de gang te komen. Ik moest dus mijn job stopzetten en me volledig focussen op de gezondheid van de kindjes.”

Sint op bezoek

In december kijken veel kindjes uit naar Sinterklaas. Gelukkig kon men bij het gezin toch regelen dat de Sint het huis niet oversloeg. De jonge baby bleef nog even sukkelen met een verkoudheid. Intussen wachten de ouders op de diagnose van alle onderzoeken. “We hebben onder meer een dagopname gepland voor Jaylinn om onderzoek te laten doen naar suikertolerantie. Kayden is getest op PCD. (Een aangeboren aandoening waarbij de trilharen minder goed bewegen. Deze trilharen zitten onder meer in de luchtwegen, red.) Hopelijk weten we snel waar de klachten vandaan komen, maar we zullen toch nog moeten wachten tot maart.”

Desondanks beleeft het gezin de feestdagen thuis. Voor het eerst in weken was de hele familie in Hamont-Achel. Momenteel verblijven ze met de camper aan de kust voor wat familiebezoeken. “We hopen dat het goed blijft gaan en we de batterijen kunnen opladen. Het zijn drukke weken geweest en bijna elke dag waren we onderweg. Met de camper kunnen we er gelukkig makkelijk op uit gaan. Ook al is het maar een weekendje, dit doet wel deugd. Hopelijk zijn de donkere dagen nu letterlijk en figuurlijk achter de rug. Jaylinn wordt op 1 januari twee jaar. We hopen oprecht dat we dat thuis kunnen vieren!”