Gevarieerd aanbod in paasvakantie BVDH

20 februari 2019

De verschillende stadsdiensten hebben tijdens de paasvakantie opnieuw gezorgd voor een gevarieerd vakantieaanbod voor de Hamont-Achelse jeugd. Dit aanbod vakantieaanbod bestaat zowel uit een aantal vaste waarden als enkele nieuwe activiteiten. Zo mag je rekenen op het bekende Start-to-Swim, de Creadagen, het Kleuterkamp, Pony fun, een uitstap naar Toverland, Cinemaatjes en natuurlijk het Kookkamp. Ook een aantal nieuwe activiteiten springen in het oog. Het Taalbad, bijvoorbeeld. Dit is een speelweek voor kinderen die het Nederlands extra willen oefenen. Wie graag diverse sporten uitprobeert kan hiervoor terecht op het Noord-Limburgse sportkicks. Dit is een spel-instuif waar jongeren kennismaken met meer dan 20 verschillende sporten. De tennisclubs in de stad – ATC en HTC – organiseren daarenboven ook elk een tenniskamp. Wie liever echter tegen de bal trapt in plaats van slaat, kan zich uitleven tijdens het voetbalkamp van Kidssport. De inschrijvingen starten vandaag (woensdag 20 februari) zowel online via https://reservaties.hamont-achel.be als aan de balies van het UiTpunt.