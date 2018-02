Gerard wint fotowedstrijd De Groote Heide 07 februari 2018

Hamontenaar Gerard Coenen (op foto met rode trui) heeft de eerste prijs gewonnen bij de fotowedstrijd van natuurgrenspark De Groote Heide. De prijzen werden op woensdag 24 januari uitgereikt in de Kunstkeuken in het Nederlandse Valkenswaard. Twee Eindhovenaren maakten de top drie compleet. De jury was onder de indruk en vond het niet makkelijk om uit de 120 foto's een eerste selectie van acht te maken. "Een bijzonder standpunt, een uniek moment, een zorgvuldige compositie of fantastisch licht, dat zijn bepaalde aspecten die een beeld een meerwaarde kunnen geven", aldus de jury. Uit de lijst van acht koos het publiek de winnaars. Zij ontvingen ieder een prachtige vergroting van hun prijswinnende foto en verblijfsarrangementen voor De Groote Heide.





(BVDH)