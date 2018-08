Gemeenteraad buigt zich over De Laathoeve 22 augustus 2018

02u46 0 Hamont-Achel De gemeenteraad buigt zich komende maandagavond over het dossier van De Laathoeve. De instorting van de schuur zorgde voor de nodige polemiek, waardoor het noodzakelijk is om de toekomst van de hoeve te bekijken.

Het stadsbestuur vindt het vanuit cultuurhistorisch en toeristisch oogpunt wenselijk om te vermijden dat het monument verder degradeert. De opzet is om het college de machtiging te geven besprekingen met de eigenaar aan te gaan. Zo moet men komen tot een duurzame overeenkomst die verder verval voorkomt en ervoor zorgt dat het monument gerestaureerd wordt met een nuttige herbestemming voor de lokale gemeenschap.





Het voorstel zal daarna terug aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Burgemeester Theo Schuurmans (CD&V) stelde in het verleden ook al dat het verval van de schuur komt door het ontbreken van een functie of bestemming. Volgens hem is de sleutel voor bescherming een nuttig en economisch verantwoord gebruik. (BVDH)