Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan goedgekeurd BVDH

11 december 2018

Al in 2004 ontwikkelde Hamont-Achel een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. De afgelopen zeven jaar werd dit grondig onder handen genomen en geactualiseerd. In augustus dit jaar werd deze herziening goedgekeurd door de gemeenteraad, medio november volgde ook de goedkeuring van de deputatie van provincie Limburg. Vanaf nu treedt het nieuwe GRS in werking. “Zo spelen we in op de uitdagingen van deze tijd”, onderstreept schepen van Ruimtelijke Ordening Ria Nijs (CD&V). “We actualiseerden onze beleidsvisie voor het komende decennium vooral met het oog op de gewijzigde noden van de Hamont-Achelaar. Al sluiten we hier ook mee aan op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het inmiddels gewijzigde Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.” Burgemeester Theo Schuurmans (CD&V) erkent dat kernverdichting een ‘hot topic’ is. “Daarom hebben we het masterplan voor Hamont-centrum hierin opgenomen.”