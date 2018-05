Gemeente helpt verenigingen met Vlaamse Energielening 07 mei 2018

Als één van de Vlaamse pilootgemeentes wil Hamont-Achel de Sustainable Development Goals (SDS's) van de VN binnen zijn beleidsdoelstellingen integreren. Een van de hoofddoelstellingen hierbij is 'betaalbare en duurzame energie'. Om hier op in te spelen voerde de stad nu een subsidie in waarbij Hamont-Achelse verenigingen volledig renteloos een beroep kunnen doen op de Vlaamse Energielening voor Verenigingen.





"Tal van Hamont-Achelse verenigingen gaven aan dat ze duurzame investeringen wensten de doen in hun lokalen om op die manier op een efficiëntere wijze energie te kunnen gebruiken", vertelt schepen van Milieu en Duurzaamheid Guy Joosten (CD&V). "Dankzij deze maatregel kunnen verenigingen nu gemakkelijker investeren in energiebesparende maatregelen." Verenigingen kunnen bij Vlaanderen een lening tot 15.000 euro verkrijgen. Via een subsidie zal de stad de rentelast van deze lening op zich nemen en tegelijkertijd zorgen voor een renteloze lening voor een bankwaarborg. De Vlaamse Energielening kan aangegaan worden tot en met 31 december 2019. (BVDH)