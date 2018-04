Geen AED-toestel meer na derde diefstal 13 april 2018

Aan de fit-o-meter merkte een alerte passant deze week op dat het AED-toestel opnieuw verdwenen was. Dit is intussen al het derde exemplaar dat er sinds begin september 2017 gestolen werd. De stad betreurt deze feiten en zal voorlopig geen nieuw AED-toestel op de fit-o-meter aanbrengen omdat de kans op een nieuwe diefstal groot is. Men wil daarom eerst - in samenspraak met de politie - grondig nagaan hoe dergelijke diefstallen in de toekomst zo goed mogelijk voorkomen kunnen worden. Er kwamen al voorstellen, zoals het plaatsen van camera's of het AED-toestel voorzien van een tracking chip. Maar dat is te omzeilen. Het stadsbestuur diende een klacht in tegen onbekenden. (BVDH)