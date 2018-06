Gedumpte bestelwagen met drugsafval in brand 30 juni 2018

In het bos vlak bij de Achelse kluis in Hamont-Achel is donderdag rond 23.30 uur een bestelwagen uitgebrand. In het laadruim vonden speurders resten die wijzen op een drugslab. Het labo van de gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Wellicht hebben de dumpers de bestelwagen in brand gestoken om sporen te wissen. Het is niet de eerste keer dat vaten met drugsafval worden gedumpt in de grensregio van Noord-Limburg. (MMM)