Frank Boeijen vanwege succes van Walburg naar Posthoorn BVDH

08 maart 2019

Op zondag 7 april komt Frank Boeijen naar Hamont-Achel en dat zien ze in de grensgemeente wel zitten. De beschikbare tickets voor Cinema Walburg waren zo snel uitverkocht, dat besloten werd de show te organiseren in De Posthoorn. Door de show te organiseren in een grotere concertzaal komen er heel wat extra tickets vrij. Wil je erbij zijn? Dan is snel zijn de boodschap, want op is op. Tijdens deze muzikale avond maak je een reis door de tijd vanuit de jaren ’80 tot de dag van vandaag. Hits van toen, zoals ‘De Verzoening’, ‘Zeg me dat het niet zo is’, ‘Koud in mijn hart’ of ‘Vaderland’ worden op verrassende manieren naar het heden gehaald. Een onmiskenbare stem, liedjes recht uit het hart en een band die past als een warme jas: met zijn persoonlijke verhaal raakt Frank Boeijen het hart van menig theaterbezoeker. Info & tickets via www.hamont-achel.be/aha.