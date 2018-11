Forensische audit onderzoekt mogelijke onregelmatigheden bij stad Hamont-Achel Birger Vandael

20 november 2018

18u55 0 Hamont-Achel Momenteel loopt een onderzoek van Audit Vlaanderen bij stad Hamont-Achel. Het gaat om een forensische audit waarbij men wil nagaan of er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan in de werking van de organisatie. De stad is niet op de hoogte van het onderwerp van het onderzoek.

Een dergelijk onderzoek behoort tot de kerntaken van Audit Vlaanderen, een agentschap van de Vlaamse overheid dat audits uitvoert bij de Vlaamse administratie en lokale besturen. Om de onderzoeksmogelijkheden niet te belemmeren, geeft Audit Vlaanderen bij de opstart weinig informatie vrij over de inhoud van de audit. De aanleiding is niet duidelijk. Mogelijk besloot Audit Vlaanderen op basis van berichten in de media onderzoek te doen, maar het zou ook kunnen dat iemand een vermoeden van onregelmatigheid binnen het lokaal bestuur heeft gemeld.

Het volledige onderzoek – inclusief de opmaak van een rapport met daarin de resultaten van de audit – kan enkele maanden in beslag nemen. Intussen loopt de werking gewoon door en blijft de organisatie een optimale dienstverlening aan haar inwoners garanderen. De stad geeft verder aan alle vertrouwen te hebben in Audit Vlaanderen en constructief mee te zullen werken met het onderzoek. Gelet op de publieke dienstverlening die de organisatie biedt, kiest de stad er ook voor om open en transparant te communiceren naar de burger toe. Met het oog op volledigheid zal er zodra dat wenselijk is dan ook opnieuw gecommuniceerd worden.

