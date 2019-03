Fluvius start werken aan Middenweg BVDH

22 maart 2019

Eind augustus 2018 werd officieel het startschot gegeven voor de verdere elektrificatie van spoorlijn 19. Zo kunnen er vanaf eind 2020 ook elektrische treinen rijden tussen Hamont en Mol. De werken van Fluvius naar aanleiding van deze elektrificatie gingen eerder deze maand van start in gemeente Pelt. Vanaf aanstaande maandag 25 maart is stad Hamont-Achel aan de beurt. De werken vinden in eerste instantie plaats aan de Middenweg. Er zal in deze straat daarom tot ten laatste 2 mei enkel eenrichtingsverkeer mogelijk zijn. De omleiding zal lopen via de Bosstraat. Wie vragen of een klacht heeft over de werken, kan dit melden bij Fluvius via projectenlimburgnoord@fluvius.be.