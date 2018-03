Fleur van Groningen geeft lezing in bib 07 maart 2018

02u35 0

Columniste en cartooniste Fleur van Groningen komt op vrijdag 16 maart naar de bibliotheek van Hamont om er vanaf 20.15 uur te vertellen over het 'Leven zonder filter'. Deze lezing is het relaas over hoe het is om hoogsensitief te zijn. Eerlijk en openhartig vertelt ze hoe ze ontdekte dat ze hoogsensitief is en zich daar aanvankelijk tegen verzette uit schrik voor labels en vooroordelen. Tot ze ondervond dat de eigenschap naast nadelen ook voordelen kent...





Vorig jaar in augustus verscheen reeds het gelijknamig boek, het derde van haar hand. Tickets zijn verkrijgbaar via www.hamont-achel.be/aha of aan de balies van het UiTpunt in Hamont en Achel. Ook de dag zelf kan je aan de inkom nog een ticket kopen. (BVDH)