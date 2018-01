Ervaren Rik Rijcken (57) doet gooi naar sjerp 02u49 0 Repro Bart Borgerhoff Rick Rijcken. Hamont-Achel In Hamont-Achel beweegt er wat op verkiezingsvlak. Oppositiepartij PRO Hamont-Achel heeft bekendgemaakt dat het met Rick Rijcken (57)) als lijsttrekker naar de kiezer trekt. "Wij zullen een nieuwe wind door de lokale politiek laten waaien", belooft de ervaren politicus.

Samen met Willy Hulsbosch, ex-schepen van Sport en Financiën, nam Rijcken in december van 2009 ontslag bij CD&V. Dit omdat hij zich niet kon vinden in het voorstel tot belastingsverhoging van zijn partij. Vervolgens zat hij als onafhankelijke in de gemeenteraad en in 2012 richtte hij PRO Hamont-Achel op.





Na burgemeester Theo Schuurmans (CD&V) haalde Rijcken bij de verkiezingen van 2012 al het meeste stemmen. Met 9 op 23 zetels raakte zijn partij echter niet in de meerderheid. In het verleden was Rijcken wel achttien jaar schepen. Hij zit in totaal trouwens ook al bijna dertig jaar in de gemeenteraad. "Wij hebben binnen onze partij het geluk gehad om iemand als Rik Rijcken te hebben. We waren er dan ook snel uit wie onze kopman zou zijn. Unaniem werd Rik binnen de partij aangeduid als lijsttrekker. Rik is een man die letterlijk tussen de mensen staat. Hij heeft een enorme dossierkennis en draagt ons partijmotto Positief, Realistisch en Open hoog in het vaandel", oppert fractieleider Jacky Umans.





Samen samenwerken

Zelf wijst Rijcken naar zijn motto 'Samen samenwerken'. "We willen met een verjongde ploeg op een eerlijke manier aan politiek doen met veel meer betrokkenheid van alle burgers. De inwoners van Hamont-Achel moeten terug centraal komen te staan en dienen beter geïnformeerd te worden."





PRO Hamont-Achel kondigde de lijsttrekker aan haar eindejaarfolder. Het spreekt de ambitie uit om de grootste partij van de stad te worden. (BVDH)