Enkel vuurwerk op oudejaarsnacht tussen 0 en 1 uur Birger Vandael

12 december 2018

15u40 0

Om de veiligheid van haar inwoners zoveel mogelijk te garanderen en eventuele overlast tot een minimum te beperken, geldt er in Hamont-Achel een aangepaste reglementering inzake vuurwerk. Dit houdt in dat er een totaalverbod geldt in de hele stad, met uitzondering van oudejaarsnacht tussen 00.00 en 01.00 uur. Politiezone HANO ziet toe op de naleving van dit reglement en zal een actief handhavingsbeleid voeren. “De voorbije jaren ontvingen we heel wat klachten over vernielingen, accidenten, dierenleed en geluidsoverlast ten gevolge van vuurwerk, maar ook over het feit dat er op oudejaarsavond al vaak heel vroeg gestart wordt met het afschieten hiervan,” motiveert burgemeester Theo Schuurmans (CD&V) de beslissing. “Dit is een mooie compromis.” Voor feestvuurwerk heb je nog steeds een vergunning nodig, die je vanaf maandag 17 december kan aanvragen op het stadhuis.