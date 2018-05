Eerste tips voor zoektocht naar gouden tickets 08 mei 2018

02u51 0

De Stad Hamont-Achel heeft de eerste tips bekend gemaakt in haar speurtocht naar de gouden tickets. De gelukkige vinders van deze tickets krijgen een gratis aha!-jaarabonnement. Dit jaar is er een vijfde extra locatie toegevoegd aan de wedstrijd. Voor Hamont-Centrum is de tip 'Te veel hooi op je vork?', voor Achel-Centrum is het 'lentebode', voor Hamont-Lo is het 'Gewijd erfgoed', voor Achel-Statie 'Op het randje' en voor de extra locatie 'verbonden'. Alle speurneuzen kunnen nu dus aan de slag. (BVDH)