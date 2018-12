Duitser komt om het leven bij ongeval aan Lozenweg Birger Vandael

08 december 2018

20u07 0 Hamont-Achel Zaterdagavond is er een dodelijk ongeval gebeurd in Hamont-Achel. Aan de Lozenweg belandde een auto aan de kant van de baan om een onbekende reden. Er waren ook twee gewonden. De inzittenden waren alle drie leden van een Duits gezin.

De bestuurder overleefde de klap niet. Bij aankomst van de brandweer was hij reeds overleden. Twee passagiers in het voertuig liepen zware verwondingen op. Het dodelijk slachtoffer is een Duitse vader. Zijn partner en volwassen zoon zijn zwaargewond. “Toen we ter plaatse kwamen voor een ongeval met geknelden, was de zoon al uit de wagen. Vermoedelijk was hij door omstaanders geholpen. Net als de vrouw was hij bij bewustzijn, maar wel zwaargewond. De vrouw hebben we dan uit het voertuig bevrijd. De twee werden overgebracht naar het ziekenhuis”, stelt Wim Verbakel van brandweer Lommel.

De brandweer van de hulpverleningszone Noord-Limburg kwamen bij het ongeval ter plaatse. De lokale politie HANO voorzag in een plaatselijke omleiding omdat de Lozenweg afgesloten was voor het verkeer. “De reden van het ongeval is nu nog niet duidelijk, de wagen is in ieder geval van de weg geraakt en frontaal op een boom gereden”, geeft Verbakel nog mee. Op het moment van het ongeval was het - zoals al de hele dag in Noord-Limburg - aan het regenen. Mogelijk heeft dat meegespeeld bij deze noodlottige gebeurtenissen.