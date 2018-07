Droogkast veroorzaakt rookontwikkeling 07 juli 2018

Vrijdagnamiddag is een droogkast in brand gevlogen in de achterbouw van een woning langs de Jeugdstraat in Hamont-Achel. Brandweer Budel uit het nabije Nederland kreeg de vlammen snel onder controle. In het huis had zich wel al veel rook verspreid. De brandweercollega's van Lommel kwamen daarom nog na om alle kamers te verluchten.





De bewoner zelf werd preventief naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij mogelijk te veel rook had ingeademd. (RTZ)