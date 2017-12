Drie lammetjes geboren in stalletje tijdens kerstnacht 02u45 0 Foto Coenen Mama schaap met de drie lammetjes. Hamont-Achel In het levend stalletje op het marktplein in Hamont zijn tijdens de kerstnacht drie lammetjes geboren.

Voor de nachtmis op kerstavond hadden al heel wat inwoners opgemerkt dat het schaap elk moment kon bevallen. "We wisten dat er lammetjes op komst waren tussen 20 en 30 december", vertelt herder Servaas Hulsbosch. "Daarom hadden we het schaap al apart gezet in de stal." Rond 1.45 uur in de kerstnacht was het dan zover: plots lagen er drie zwarte lammetjes in het stro. Qua kleur helemaal de vader. "Een van de lammetjes kwam achterstevoren ter wereld, dus we hebben even moeten helpen met de bevalling", zegt Hulsbosch.





En dus telt de familie schaap in het stalletje vijf leden. Al is intussen de bok meegenomen. "Ooit ging een bok tekeer tegen de lammetjes. Dat willen we vermijden", verduidelijkt de herder. De kroost is nog altijd te bewonderen in het stalletje. Heel wat inwoners kwamen al een kijkje nemen. "Het is dan ook ongezien, ik had het in 40 jaar nog niet meegemaakt", besluit Hulsbosch. (BVDH)