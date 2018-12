Domein De Bever heropent met gloednieuw belevingspad MMM

02 december 2018

18u31 0 Hamont-Achel Domein De Bever is zondag heropend voor het grote publiek. Na meer dan een jaar werken werd het verloederde domein weer helemaal opgewaardeerd mét belevingspad.

De Bever is gelegen in de vallei van de Warmbeek. Al van de jaren ‘60 is het een recreatieoord voor jong en oud, maar het domein werd niet héél goed verzorgd. De natuur ging er haar vrije gang en zelfs de vijver dreigde dicht te slibben.

Vlot

De stad Hamont-Achel, het Regionaal Landschap Lage Kempen en het Agentschap voor Natuur en Bos gingen in de winter van 2017 aan de slag om het domein weer in topconditie te krijgen met een knap resultaat als gevolg. Er kwam een belevingspad én een vlot over het water. Die bleek gisteren - ondanks het mindere weer - een groot succes.