Dit jaar al vijfde keer drugsafval gedumpt MMM

20 februari 2019

18u00 0 Hamont-Achel Voor de vijfde keer dit jaar heeft de politie een lading gedumpt drugsafval ontdekt. Dit keer ging het om een bestelwagen vol bidons in Hamont-Achel.

De ontdekking werd vrijdag net voor het weekend gedaan in de Heikant in Hamont-Achel. Het ging om een Citroën Jumper zonder nummerplaat die aangetroffen werd door een wandelaar. Hij verwittigde de politie die op het afval stootte.

Het gaat om maar liefst vijftig volle vaten van 25 liter met restanten van een drugslabo. Gevaar voor de volksgezondheid bleek er niet.

Het gaat om de vijfde dumping dit jaar. In januari gebeurde drie keer hetzelfde in Houthalen-Helchteren en één keer in Lanaken. De politie is nog geen verdachten op het spoor.