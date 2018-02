Dieven slaan zijruit Porsche in 09 februari 2018

Dieven hebben woensdagnacht ingebroken in een Porsche Cayenne die in de Orchideeënlaan geparkeerd stond. De wagen stond onder een carport. De dader sloeg de zijruit in en ging met enkele spullen aan de haal. (MMM)