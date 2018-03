Dieven slaan toe terwijl familie afscheid neemt van oma 01 maart 2018

Dat dieven echt geen scrupules hebben, is gisteren gebleken aan het kerkhof in Achel. Daar sloegen ze gistermiddag een autoruit in en stalen ze een handtas uit een geparkeerde wagen aan het kerkhof in Achel. Het ging om de handtas van Joyce Simons (24) die op dat moment afscheid nam van haar 89-jarige oma Jacqueline Govers die gisteren werd begraven. "Het is schandalig", zucht Joyce.





"Het was de wagen van mijn vriend die we parkeerden aan het kerkhof rond het middaguur. De school was net uit, dus we moesten iets verder van het kerkhof af parkeren. De uitvaart van oma was afgelopen, en de kist zou ter aarde worden gelaten. Het was ontzettend koud op het kerkhof, dus na twintig minuten zijn we terug gewandeld naar de auto. Daar zagen we hoe de venster was ingeslagen en mijn handtas weg was. Of iemand ons heeft liggen uitloeren weten we niet."





Meteen belde Joyce de politie waarna ze aangifte ging doen op het politiekantoor. Haar autosleutels en portefeuille zaten in haar tas. "Mijn gsm had ik gelukkig nog in mijn zak zitten. Maar het was al zo'n zware en emotionele dag, en dan krijg je dit er nog eens boven op. Die dief beseft niet wat hij aanricht. We zijn een pak later aangekomen op de koffietafel door het vele papierwerk wat bij zo'n diefstal komt kijken. Mijn kaarten liet ik blokkeren. Ik hoop toch dat ik mijn handtas én sleutels terugkrijg, maar wie weet waar dat nu ligt."





Ook in Lille bij Neerpelt werd ingebroken in een auto. Van de daders ontbreekt voorlopig nog elk spoor.