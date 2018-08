Dertigste keer BK Fierljeppen 11 augustus 2018

02u32 0 Hamont-Achel Aanstaande zondag organiseert KLJ Hamont al voor de dertigste keer het Open Belgisch Kampioenschap Fierljeppen.

Het BK vindt plaats op de terreinen van CSM tussen de gemeentewerf en Horeca Van Zon. De deelnemers komen uit België en Nederland. De sport is afkomstig uit Friesland, waar men al eeuwenlang sloten, vaarten en kanalen over moet. Na een aanloop van ongeveer 25 meter, zet de deelnemer de stok een beetje schuin in het water en springt hij naar de overkant. Dertig jaar geleden zocht de KLJ van Hamont iets uniek om haar 65-jarig bestaan te vieren en kwam men bij een reportage over volkssporten uit. Het BK was geboren.





Put gevuld met grondwater

Voor de organisatie wordt een aanloopsteiger van 25 meter lang gebouwd, in de fierljepput van 15 op 12 meter komt vijf ton kiezel waar de deelnemers hun stok plaatsen en achter de piste wordt nog honderd ton scherpzand aangevoerd. In 48 uur wordt de put gevuld met grondwater, in totaal 400.000 liter.





Gisteravond was er al een liveoptreden van de coverband 'TOM en de Helden', vanavond is er vervolgens de Jeppersparty. Morgen is het D-Day, met naast het Fierljeppen ook een competitie 'Slingerrapen' voor jongeren, een variant op Fierljeppen met een touw. De eerste sprong zal rond 10 uur plaatsvinden, de laatste omstreeks 17 uur. De hele dag geldt gratis toegang. (BVDH)