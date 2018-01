De Posthoorn verandert in Winterspeelstad 02u55 0

De jeugdraad en de stad Hamont-Achel organiseren op zondag 7 januari de 'Winterspeelstad' in De Posthoorn.





Met een oppervlakte van maar liefst 1.000 vierkante meter staat het evenement garant voor heel wat speelplezier. Met een brede waaier aan activiteiten worden de kinderen verwend. Springkastelen, een kinderdisco, een ballonnenclown... Alles voor een leuke namiddag is aanwezig.





"Hamont-Achel is sinds 2015 een Goe Gespeeld! Gemeente. Dat houdt in dat we volop inzetten op speelkansen voor de jeugd. De jaarlijkse Winterspeelstad is de perfecte gelegenheid om samen met vriendjes en vriendinnetjes te genieten van de speelmogelijkheden in onze stad. Zo kunnen kinderen er allerlei circustechnieken leren en wordt er voor de allerkleinsten een peuterhoek ingericht. De (groot)ouders kunnen intussen plaatsnemen aan een van de vele tafels terwijl ze een drankje nuttigen van de bar", licht schepen van Jeugd Ilse Jaspers (Balans) toe.





Het event vindt plaats van 13 tot 18 uur. Per kind bedraagt de toegang twee euro, maar ouders en kindjes jonger dan twee jaar mogen gratis binnen. (BVDH)