Dag van de Kleine Hamont-Achelaar 06 juni 2018

Maar liefst 127 Hamont-Achelse baby'tjes zagen in 2017 het levenslicht. Alle borelingen werden op zondag 3 juni uitgenodigd in het Huis van het Kind om hun toekomst te vieren. Voorzien van een hapje en een drankje konden hun ouders gezellig een babbeltje slaan en ervaringen uitwisselen terwijl de kinderen fijn samenspeelden. "Samen met de lokale Gezinsbond organiseerden we deze Dag voor de vijfde keer. De ouders schreven er een persoonlijke wens neer die wordt opgeborgen in de Toekomstboom. Over tien jaar worden de kinderen opnieuw uitgenodigd en kunnen ze de wens die hun ouders gisteren voor hen deden nieuwsgierig inkijken", legt Ilse Jaspers (Balans) uit. "Ik vond het heel fijn om ouders met kinderen van dezelfde leeftijd te ontmoeten", vertelt Els Cordes, mama van Quinn. En ook Silke Voets, de mama van Niels, vond het een leuke namiddag. "Het was een gezellige bijeenkomst in een leuke omgeving met veel speelplezier voor de kindjes", klinkt het.





(BVDH)