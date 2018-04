Circusgezelschap te gast in Park Michielshof 23 april 2018

Circusgezelschap Collectif Malunés zal op 4, 5 en 6 mei te gast zijn in een circustent in het Park Michielshof. Daar wordt dan de voorstelling 'Forever, happily,...' gebracht. Die kadert binnen het samenwerkingsverband 'CultuurNoord'. Het circusgezelschap duikt een sprookjeswereld binnen en creëert een eigen universum vol absurde en humoristische taferelen. Zo heeft Roodkapje er genoeg van en stapt ze een café binnen. Ze is stomverbaasd wanneer ze er een charmante prins ziet flirten met een heks. Met dergelijke knotsgekke grapjes won de voorstelling de Ultima 2016, de Vlaamse Cultuurprijs voor circus. Tickets kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via Palethe. (BVDH)