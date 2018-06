Camera aan toegang Sint-Oda na aanranding 14 juni 2018

Er komen veiligheidsmaatregelen aan het gebouw van Sint-Oda aan De Haag in Achel. Eén van de bewoners van leefgroep De Haag werd er enkele weken geleden aangerand door een man die het gebouw was binnengewandeld. De gehandicapte bejaarde vrouw liep verwondingen op. Het bestuur besloot nu om een camera te plaatsen en een beveiligde toegangspoort te installeren. De laagdrempeligheid voor familie en kennissen een bezoek te kunnen brengen blijft voor de directie belangrijk. De verdachte - een illegaal met een uitwijzingsgebod - blijft tot op vandaag de feiten ontkennen, ondanks dat hij gezien werd in het gebouw vlak nadat de feiten zich hadden afgespeeld. Er loopt momenteel een psychiatrische onderzoek naar de toestand van de twintiger. (MMM)