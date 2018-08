Buurteluur opnieuw van start 20 augustus 2018

In september gaat buurtrestaurant Buurteluur opnieuw van start. Het initiatief werd door de stad in oktober 2017 opgestart en staat voor gezellig keuvelen terwijl je geniet van een vers bereide maaltijd aan een budgetvriendelijke prijs. Met gemiddeld 43 bezoekers viel het initiatief in de smaak. Omwille van de zomervakantie lag het buurtrestaurant in juli en augustus even stil, maar in september kan je weer genieten van het leuke gezelschap en het lekkere eten. Daarnaast wordt er in het kader van de 'Week van de Verbondenheid' een leuke actie aan gekoppeld. Wie in het kader van de Week van de Verbondenheid iemand meeneemt naar het buurtrestaurant in Achel-Statie op 27 september of Hamont-Lo op 11 oktober krijgt dan een gratis consumptie. "Met de opstart spelen we in op de vraag van veel alleenwonende 65-plussers", stelt OCMW-voorzitter Serge Vander Linden (CD&V). "Uit een rondvraag bleek dat er veel vraag was naar een ontmoetingsplaats. Hiermee willen we de samenhorigheid in de buurt versterken en eenzaamheid bij ouderen een halt toeroepen." Buurteluur wordt twee keer per maand georganiseerd. (BVDH)