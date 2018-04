Buitenspeeldag lokte 430 kinderen 20 april 2018

02u55 0

Gisteren zag u in onze krant al een beeldje van de Buitenspeeldag in Hamont-Achel. Uit de tellingen blijkt dat er maar liefst 430 kinderen samen met hun (groot)ouders afzakten naar het Park Michielshof. Een groot deel kwam zelfs met de fiets en ontving een fluorescerend Goe Gespeeld!-slapwrap als beloning. Vooral de workshop streetdance was een schot in de roos. "Dit jaar organiseerden we de Buitenspeeldag al voor de vijfde keer. Buiten spelen stimuleert immers de fantasie en leert onze kinderen zaken die we hen binnenhuis niet kunnen bijbrengen. Dankzij de vele vrijwilligers werd deze zonovergoten editie een waar plezier", reageert schepen van Jeugd Ilse Jaspers (BALANS) opgetogen. (BVDH)