Buitenspeeldag in Park Michielshof 16 maart 2018

Op woensdag 18 april worden kinderen gemotiveerd om uit de zetel te blijven en te verdwijnen van achter hun computer. Dan is het immers de jaarlijkse Buitenspeeldag. In Park Michielshof in Achel wordt een groot speelfestijn georganiseerd met pleinspelen, tattoos, blikgooien, een workshop streetdance en nog zoveel meer. Vanaf 13.30 uur kan je je kind (van 2,5 tot en met 12 jaar) gratis inschrijven. Ook alle ouders en grootouders zijn van harte welkom. Voor de allerkleinsten worden er aangepaste activiteiten voorzien, de (groot)ouders kunnen plaatsnemen op het terras waar de Wereldwinkel dranken en versnaperingen voorziet. Vanaf 12.00 uur kan je trouwens al op de picknickweide terecht voor het verorberen van je zelf meegebrachte picknick. Wie als vrijwilliger nog wil meewerken, kan contact opnemen met de organisatie via jeugd@hamont-achel.be of 011 51 05 33. (BVDH)