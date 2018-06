Bronzen 'Grillmasters' barbecueën op Lekkerbekkenmarkt 29 juni 2018

02u41 0 Hamont-Achel Perenaar Marc Van Herk en Achelaar Mario Nieuwenhuizen, die negen weken lang hun barbecuekunsten toonden tijdens het VIER-programma Grillmasters, komen zondag naar de Peerse Lekkerbekkenmarkt.

De twee, knap brons tijdens Grillmasters, noemen zichzelf graag 'Wild Hogs', naar de bikerfilm met John Travolta. Samen op de motor, maar ook samen achter het vuur. "Dat mag je bij ons letterlijk nemen. Wij staan liever achter een klassiek vuur dan achter een gasbarbecue", lacht Marc. 'Wild hog' betekent everzwijn in het Engels, maar die zal niet op de barbecue liggen. "Wij gaan onder meer voor een zuiglam en pulled pork", vult Mario aan. Aanschuiven bij hen kan op de Lekkerbekkenmarkt. Volgens Marc wordt het wachten meer dan beloond. "Begin al maar te watertanden, want wij serveren onze pulled pork in een wrap met heerlijke sausjes." Op de Lekkerbekkenmarkt is er nog veel meer te beleven voor alle fijnproevers en liefhebbers van terrasjes, hapjes, showcooking en kinderplezier. De animatie staat dit jaar in het teken van het fietsen, met onder meer looping bikes, een waterfiets, een fietsorkest en een fietsdraaimolen. Afspraak tussen 10 en 18 uur in het centrum. (BVDH)