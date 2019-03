Bosstraat vrijdag weer open voor autoverkeer BVDH

20 maart 2019

Hamont-Achel Vrijdagavond 22 maart gaat de Bosstraat weer open voor autoverkeer in twee richtingen. Het verkeer van Hamont kan dan opnieuw via de Bosstraat naar Neerpelt en Achel rijden.

Hiermee komt een einde aan de omleiding via de Kiekoet, Orchideeënlaan en de Thomas Watsonlaan. Wel zullen er op verschillende plaatsen langs de Bosstraat nog kleine afwerkingen gebeuren. Omdat ook de fietsbruggen aan het natuurgebied nog moeten afgewerkt worden, moeten fietsers een omleiding blijven volgen. De werken zijn daarmee echter nog niet volledig afgerond, in de werfzone tussen de Militaire Dijk en de Industriestraat ontbreekt de toplaag asfalt nog. Ook enkele straten verderop krijgen een nieuwe asfaltlaag. Deze asfalteringswerken worden uitgevoerd in het eerste weekend van mei. Zolang de toplaag niet aangebracht is, geldt er een snelheidsbeperking van 50 per uur.