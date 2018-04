BLØF brengt stukje 'Zoutelande' naar De Posthoorn 07 april 2018

02u50 0 Hamont-Achel In Hamont-Achel maken ze zich op voor het concert van het jaar. Zondagavond komt de Nederlandse band BLØF, bekend van de hit 'Zoutelande', naar De Posthoorn. "In Zoutelande hebben we het 'gammele strandhuis' gezocht, maar niet gevonden", zegt superfan Simon Lenaerts.

Hoewel het optreden al wekenlang is uitverkocht, zijn heel wat fans toch nog op zoek naar kaartjes. Ook voor Perenaar Simon Lenaerts is het een speciale avond. Veel Vlamingen ontdekken de groep uit Zeeland nu pas dankzij de monsterhit 'Zoutelande', maar Lenaerts is al fan sinds 1996. Voor hem wordt het zondag de zesde keer dat hij de groep aan het werk zal zien. "Samen met mijn vrouw Kristel was ik verkocht door het stemgeluid van de zanger en de sterke songs tijdens een 'late night show' van Paul De Leeuw", herinnert hij zich. De groep had hits met onder meer 'Holiday in Spain', 'Alles is Liefde' en 'Zo Stil', maar de grote doorbraak in Vlaanderen bleef uit. Tot nu. "Al jaren proberen ze om in België aan de bak te komen, maar door Geike Arnaert te betrekken bij hun single 'Zoutelande', lijkt dat eindelijk te lukken. Eigenlijk had dat al veel eerder moeten gebeuren. Je kan BLØF moeilijk vergelijken met een andere band. Ze lijken wat op Tröckener Kecks en The Scene, maar hebben hun eigen aparte 'sound'." De superfan passeerde recent zelfs langs Zoutelande toen hij in Zeeland was. "Dat konden we niet aan ons voorbij laten gaan. Het 'gammele strandhuis' uit het nummer hebben we niet gevonden (lacht). Zoutelande is een gezellig kuststadje, maar door het liedje wordt het nu overrompeld", zegt hij. (BVDH)