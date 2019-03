Bibliotheek tijdelijk gesloten voor nieuw systeem BVDH

14 maart 2019

11u48 0

Net als in veel andere Limburgse gemeenten is de bibliotheek van Hamont-Achel binnenkort eventjes gesloten door de invoering van het nieuw centraal systeem: het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS). Dit EBS zal de samenwerking tussen bibliotheken onderling vergemakkelijken en de dienstverlening naar de leners toe verbeteren. Om de implementatie van het EBS in de stad af te kunnen ronden, zullen de bibliotheken van Hamont en Achel gesloten zijn van woensdag 20 maart tot en met woensdag 27 maart. Het uitlenen en inleveren van boeken, tijdschriften en dvd’s is tijdens deze week niet mogelijk. Om boetes te voorkomen, wordt de uitleentermijn automatisch aangepast. Het UiTpunt zelf blijft wel open.