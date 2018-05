Bebloemingsactie fleurt stad op 23 mei 2018

Hamont-Achel heeft de laatste jaren haar reputatie van 'bloemenstad' alle eer aan gedaan door onder meer de Entente Florale Europa te winnen. Schepen van Milieu Guy Joosten (CD&V) wil deze traditie graag in ere houden: "We organiseren dit jaar dan ook opnieuw onze bebloemingsactie. Bij elke editie zien we opnieuw prachtig opgefleurde tuinen, terrassen en gevels doorheen heel de stad. Ook dit jaar verwachten we weer een talrijke deelname." Inschrijven voor de actie is niet nodig, de jury doet alle straten van de stad aan tijdens de zomermaanden. Let wel: je tuin moet zichtbaar zijn vanaf de straat. Bovendien moeten het levende bloemen en planten zijn waarmee je je tuin, terras of voorgevel kleur geeft. Een jury beoordeelt op kleur, natuurlijkheid, originaliteit en onderhoud. Na de jurering ontvangen de laureaten een brief met de uitnodiging voor een daguitstap. "De exacte locatie is nog even geheim", vertelt Joosten. "Maar ik kan wel al meegeven dat het een bestemming is die menig tuinliefhebber kan bekoren."





(BVDH)