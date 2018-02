Asbest in sporthal, maar geen gevaar 28 februari 2018

02u59 0 Hamont-Achel Omdat in Hamont-Achel een renovatie en uitbreiding van sporthal De Koekoek gepland staat, werd er recent een nieuw asbestonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat er wel degelijk asbest aanwezig is in de sporthal, maar het gaat om hechtgebonden asbest, die geen gevaar betekent voor de gezondheid.

De vorige asbestmetingen dateerden van 2006. Er vond toen een grootschalig onderzoek plaats - de zogenaamde asbestinventaris - waarbij een oplijsting werd gemaakt van alle stedelijke gebouwen waarin deze stof zich mogelijk bevindt. Dat onderzoek toonde toen aan dat de sporthal volledig asbestvrij was, maar na nieuwe proefboringen werd het tegendeel dus duidelijk. Omdat de asbest ongevaarlijk is, kunnen verenigingen nog steeds komen sporten. De geplande werken moeten echter wel opnieuw tegen het licht gehouden worden. Het stadsbestuur gaat daarom op zeer korte termijn met het verenigingsleven en het architectenbureau aan tafel zitten, om samen te bespreken hoe de renovatie en uitbreiding van het complex er verder uit zal zien.





Om niets aan het toeval over te laten, beslist het stadsbestuur om de asbestinventaris uit 2006 opnieuw te laten doorlichten. Alle gebouwen zullen opnieuw onderzocht worden. (BVDH)