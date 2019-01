Als niet-Belg stemmen voor Europese verkiezingen BVDH

24 januari 2019

Naast de regionale en federale verkiezingen, vinden op zondag 26 mei ook de Europese verkiezingen plaats. Aan deze laatste mag je – indien je voldoet aan een aantal voorwaarden – ook als niet-Belg deelnemen. Om te mogen stemmen, dien je je wel tijdig te registreren op de kiezerslijst. Dit kan tot uiterlijk donderdag 28 februari bij de dienst Burgerzaken in het stadhuis. Uiteraard moet je om te mogen stemmen minstens 18 jaar zijn, beschikken over de Europese nationaliteit, niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht en ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Via de stedelijke website kan je het aanvraagformulier ook downloaden en via mail of post naar de dienst Burgerzaken sturen. Als alles in orde is, ontvang je enige tijd later de beslissing betreffende je inschrijving op de kiezerslijst. Vanaf dat moment ben je verplicht te stemmen voor alle komende Europese verkiezingen zolang je je niet laat schrappen van de kiezerslijst.