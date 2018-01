Allerlaatste hoogmis in Achelse Kluis 24 januari 2018

Voor de laatste keer staat er komende zondag een hoogmis in de Achelse Kluis op het programma. Voor het eerst in de geschiedenis van de Kluis zullen er daarna geen eucharistievieringen meer zijn op zondag. Zo wil de Kluis de nieuwe bewoners van leefgemeenschap Fazenda da Esparança (of boerderij van de hoop) de kans geven om hun komst voor te bereiden. Deze gemeenschap start haar project dit voorjaar. Het Schola Cantorum Achel komt tijdens de laatse hoogmis enkele liederen zingen. "We zullen wel nog ons vijftigjarig jublieum uitgebreid vieren en er zal ook voor de vijftigste keer een Gregoriaans uur zijn", aldus Jan Eliëns van het Schola Cantorum Achel. Aan de activiteiten van de herberg, de galerie, de voedingswinkel en de brouwerij verandert er vooralsnog niets. (BVDH)